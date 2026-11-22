В Україні триває підтвердження грантових сертифікатів студентами першого, другого та третього курсів. Часу студенти вже мають небагато.

Про це розповідає Osvita.ua. Терміни підтвердження відрізняються.

Доки студенти мають підтвердити сертифікат на грант?

Першокурсники бакалаврату та магістратури повинні підтвердити сертифікат на отримання академічного гранту до 29 листопада 2026 року.

Для студентів бакалаврату другого та третього років навчання, яким продовжують надання державних грантів, підтвердження триватиме до 3 грудня.

Підтвердити грант студент має особисто в мобільному застосунку Дія за допомогою Дія.Підпису.

Якщо студент отримав кілька повідомлень про отримання гранту, підтвердити він може лише один сертифікат.

Після підтвердження Міністерство освіти і науки України видаватиме накази про надання або продовження грантів. У наказах визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі.

Перший платіж за академічними та державними грантами попередньо варто очікувати до кінця 2026 року.

Що відомо про гранти для студентів?