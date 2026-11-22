Adv

Об этом сообщает Osvita.ua. Сроки подтверждения различаются.

До какого срока студенты должны подтвердить сертификат на получение гранта?

Первокурсники бакалавриата и магистратуры должны подтвердить сертификат на получение академического гранта до 29 ноября 2026 года.

Для студентов бакалавриата второго и третьего курсов, которым продолжают предоставлять государственные гранты, подтверждение продлится до 3 декабря.

Подтвердить грант студент должен лично в мобильном приложении "Дия" с помощью "Дия.Підписи".

Если студент получил несколько уведомлений о получении гранта, он может подтвердить только один сертификат.

После подтверждения Министерство образования и науки Украины будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В приказах будут определяться размер помощи и распределение суммы на платежи.

Первый платеж по академическим и государственным грантам предварительно следует ожидать до конца 2026 года.

Что известно о грантах для студентов?