Гранти на здобуття вищої освіти / Depositphotos
В Україні триває підтвердження грантових сертифікатів студентами першого, другого та третього курсів. Часу студенти вже мають небагато.
Про це розповідає Osvita.ua. Терміни підтвердження відрізняються.
Доки студенти мають підтвердити сертифікат на грант?
Першокурсники бакалаврату та магістратури повинні підтвердити сертифікат на отримання академічного гранту до 29 листопада 2026 року.
Для студентів бакалаврату другого та третього років навчання, яким продовжують надання державних грантів, підтвердження триватиме до 3 грудня.
Підтвердити грант студент має особисто в мобільному застосунку Дія за допомогою Дія.Підпису.
Якщо студент отримав кілька повідомлень про отримання гранту, підтвердити він може лише один сертифікат.
Після підтвердження Міністерство освіти і науки України видаватиме накази про надання або продовження грантів. У наказах визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі.
Перший платіж за академічними та державними грантами попередньо варто очікувати до кінця 2026 року.
Що відомо про гранти для студентів?
- Гранти можна отримати у 209 вишах. ЗВО при цьому повинні своєчасно внести коректні дані до ЄДЕБО, щоб МОН могло перевірити їх і сформувати гранти.
- Суму грантів визначають індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму вкажуть у сертифікаті.
- У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у Дії варто оперативно звернутися до технічного адміністратора застосунку Дія.
- Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18,5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.
- Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.
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