Ці вступники до вишів точно втратять право на грант

В Україні триває вступна кампанія до вишів у 2026 році. Вступники на контрактну форму можуть претендувати на гранти.

Однак не всі, хто навчатиметься на контракті, отримає грант. Навіть у разі високих балів на НМТ. Про це вказано у Порядку прийому до закладів вищої освіти.

Хто втратить право на освітній грант

Вступники, які отримають рекомендацію на бюджет, але відмовляться від неї та вирішать вступати на контракт, не зможуть претендувати на освітній грант. Зокрема, якщо на бюджетне місце вступник був рекомендований за найвищим пріоритетом.

Тому абітурієнтам радять відповідально ставити пріоритетності на заяви під час вступної кампанії. Саме від розставлених пріоритетів залежить, на яку освітню програму абітурієнт може отримати рекомендацію на бюджет.

Чи діяло таке правило раніше

Як і під час вступної кампанії торік, отримати грантове фінансування після добровільної відмови від бюджетного місця буде неможливо. І це навіть якщо вступник має високі результати НМТ.

Тому вступникам варто ще перед поданням заяв визначитися, який заклад освіти і спеціальність є для них пріоритетними.

Що відомо про гранти

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах.

Торік державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):