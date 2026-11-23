Станом на 23 листопада в Україні сформували вже 47 302 гранти для студентів-контрактників. Це 96% із необхідних.

Ще майже 2 тисячі грантів потребують внесення даних від ЗВО. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Скільки студентів вже отримали сертифікати на грант?

Посадовець повідомив, що студенти вже підтвердили 37 368 грантів.

Понад 9 тисяч грантів на навчання ще чекають на підтвердження,

– додав він.

Трофименко також зауважив: якщо сертифікат уже з’явився в Дії, відкрийте його, перевірте дані та підтвердьте грант за допомогою Дія.Підпису.

Доки підтвердити право на сертифікат?

Кінцеві дати підтвердження:

29 листопада – для тих, хто вступив у 2026 році, зокрема до магістратури;

3 грудня – для вступників 2024 і 2025 років, які продовжують отримувати грант.

Колег із закладів вищої освіти прошу завершити опрацювання грантів у ЄДЕБО у визначені строки й нагадати студентам про підтвердження,

– акцентував заступник міністра.

Якщо сертифікат ще не з’явився або в ньому є помилка, варто звернутися до свого вишу, щоб перевірити дані в ЄДЕБО.

Як підтвердити сертифікат на грант?

Підтвердити грант студент має особисто в мобільному застосунку Дія за допомогою Дія.Підпису.

Якщо студент отримав кілька повідомлень про отримання гранту, підтвердити він може лише один сертифікат.

Після підтвердження Міністерство освіти і науки України видаватиме накази про надання або продовження грантів. У наказах визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі.

Перший платіж за академічними та державними грантами попередньо варто очікувати до кінця 2026 року.

Що відомо про гранти для студентів?