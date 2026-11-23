Гранти на здобуття вищої освіти / Magnific
Станом на 23 листопада в Україні сформували вже 47 302 гранти для студентів-контрактників. Це 96% із необхідних.
Ще майже 2 тисячі грантів потребують внесення даних від ЗВО. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.
Скільки студентів вже отримали сертифікати на грант?
Посадовець повідомив, що студенти вже підтвердили 37 368 грантів.
Понад 9 тисяч грантів на навчання ще чекають на підтвердження
Трофименко також зауважив: якщо сертифікат уже з’явився в Дії, відкрийте його, перевірте дані та підтвердьте грант за допомогою Дія.Підпису.
Доки підтвердити право на сертифікат?
Кінцеві дати підтвердження:
29 листопада – для тих, хто вступив у 2026 році, зокрема до магістратури;
3 грудня – для вступників 2024 і 2025 років, які продовжують отримувати грант.
Колег із закладів вищої освіти прошу завершити опрацювання грантів у ЄДЕБО у визначені строки й нагадати студентам про підтвердження
Якщо сертифікат ще не з’явився або в ньому є помилка, варто звернутися до свого вишу, щоб перевірити дані в ЄДЕБО.
Як підтвердити сертифікат на грант?
Підтвердити грант студент має особисто в мобільному застосунку Дія за допомогою Дія.Підпису.
Якщо студент отримав кілька повідомлень про отримання гранту, підтвердити він може лише один сертифікат.
Після підтвердження Міністерство освіти і науки України видаватиме накази про надання або продовження грантів. У наказах визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі.
Перший платіж за академічними та державними грантами попередньо варто очікувати до кінця 2026 року.
Що відомо про гранти для студентів?
- Гранти можна отримати у 209 вишах.
- Суму грантів визначають індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму вкажуть у сертифікаті.
- У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у Дії варто оперативно звернутися до технічного адміністратора застосунку Дія.
- Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18,5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.
- Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.
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