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Еще почти 2 тысячи грантов ожидают внесения данных со стороны вузов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.

Сколько студентов уже получили сертификаты на грант?

Чиновник сообщил, что студенты уже подтвердили 37 368 грантов.

Более 9 тысяч грантов на обучение еще ожидают подтверждения– добавил он.

Трофименко также отметил: если сертификат уже появился в приложении "Дия", откройте его, проверьте данные и подтвердите грант с помощью Дия.Пидпысу.

До каких пор нужно подтвердить право на сертификат?

Крайние сроки подтверждения:

29 ноября – для тех, кто поступил в 2026 году, в том числе в магистратуру;

3 декабря – для поступивших в 2024 и 2025 годах, которые продолжают получать грант.

Коллег из высших учебных заведений прошу завершить обработку грантов в ЕДЕБО в установленные сроки и напомнить студентам о подтверждении– подчеркнул заместитель министра.

Если сертификат еще не появился или в нем есть ошибка, следует обратиться в свой вуз, чтобы проверить данные в ЕДЕБО.

Как подтвердить сертификат на грант?

Подтвердить грант студент должен лично в мобильном приложении "Дия" с помощью "Дия.Подписи".

Если студент получил несколько уведомлений о получении гранта, подтвердить он может только один сертификат.

После подтверждения Министерство образования и науки Украины будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В приказах будут определяться размер помощи и распределение суммы на платежи.

Первый платеж по академическим и государственным грантам предварительно следует ожидать до конца 2026 года.

Что известно о грантах для студентов?