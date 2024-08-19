В Україні функціонуватимуть дві системи фінансування освіти

У нашій державі співіснуватимуть дві системи фінансування здобуття вищої освіти – отримання бюджетного місця зі стовідсотковою оплатою навчання та грантова підтримка, яка покриватиме частину вартості навчання. Вони діятимуть після ухвалення законопроєкту про впровадження системи освітніх грантів для студентів.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І наголосив, що бюджетна форма залишиться у будь-якому разі на всі спеціальності.

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Які системи фінансування освіти діятимуть в Україні

Посадовець зауважив, що відкритим залишається питання про те, скільки буде бюджетних місць.

Наприклад, в одному році ми бачимо, що бюджетних місць на ту чи ту спеціальність потрібно більше, тоді грантів буде менше, або навпаки. Або за підсумками навчального року ми бачимо, що можна більше коштів розподілити по вступниках, але тоді буде менше місць на бюджетну форму. Це і має врегулювати законопроєкт №10399,

– уточнив Винницький.

І додав: найздібніші студенти отримуватимуть бюджетні місця.

Заступник очільника МОН також зауважив, що масовий запуск грантової системи дозволить надати більшій кількості студентів державну підтримку через систему співфінансування.