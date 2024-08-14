Грантові кошти надходитимуть не на загальний фонд закладів освіти, а на спеціальний, який формується з грошей, отриманих за контрактне навчання. Особливості нової системи розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

Читайте також Кого зі вступників на бакалаврат зарахували на бюджет, а хто втратив таке право

Як працюватимуть державні гранти на навчання

Якщо студент змінює заклад освіти, але обирає ту ж саму спеціальність, гроші переходять за ним.

У заступника міністра також запитали, чи має студент повертати суму державного гранту, якщо з якихось причин покидає навчання на контракті.

Ні, повертати не потрібно. Просто в такому разі кошти, які були призначені для цієї людини на навчання протягом 4 років, не виплачують. Але на той період, коли особа вчиться, є грантові кошти, і це безповоротні кошти,

– відповів Михайло Винницький в інтерв'ю.

Також для студента чи студентки, які вступили на контракт і отримали грант, не буде зобов'язання довчитися до кінця на обраній спеціальності.

До слова, раніше стало відомо, що кількість вступників на бакалаврат у виші скоротилася на третину. Торік було 296 тисяч абітурієнтів, а цьогоріч – 201 тисяча.