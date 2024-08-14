Грантовые средства будут поступать не на общий фонд учебных заведений, а на специальный, который формируется из денег, полученных за контрактное обучение. Особенности новой системы рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Как будут работать государственные гранты на обучение

Если студент меняет учебное заведение, но выбирает ту же специальность, деньги переходят за ним.

У заместителя министра также спросили, должен ли студент возвращать сумму государственного гранта, если по каким-то причинам покидает обучение на контракте.

Нет, возвращать не нужно. Просто в таком случае средства, которые были предназначены для этого человека на обучение в течение 4 лет, не выплачивают. Но на тот период, когда лицо учится, есть грантовые средства, и это безвозвратные средства,

– ответил Михаил Винницкий в интервью.

Также для студента или студентки, которые поступили на контракт и получили грант, не будет обязательства доучиться до конца на выбранной специальности.

К слову, ранее стало известно, что количество поступающих на бакалавриат в вузы сократилось на треть. В прошлом году было 296 тысяч абитуриентов, а в этом году – 201 тысяча.