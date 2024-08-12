Соответствующие приказы о зачислении подписали в учреждениях высшего образования. Что должны знать абитуриенты, читайте дальше.
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Поступающих на бакалавриат зачислили на бюджетную форму
Если абитуриент не выполнил требования, то есть не подтвердил выбор учебного заведения и не подписал договор об обучении, он потерял право на зачисление на бюджет. Поэтому в этом году сможет поступить только на контракт.
Поступить на контракт по предоставленным рекомендациям, которые по открытым и фиксированным (закрытым) конкурсным предложениям будут предоставлять с 9 августа, абитуриенты смогут до 30 августа, когда состоится зачисление на контракт.
Также на небюджетные конкурсные предложения абитуриенты смогут поступить во время дополнительного набора, который продлится до 31 октября.
- Ранее мы информировали о том, что в 2024 году на треть сократилось количество поступающих на бакалавриат в вузы в Украине. Председатель Подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина отметила, что в этом году в ЗВО вступает 201 тысяча абитуриентов, в прошлом году было 296 тысяч. Детали читайте по ссылке.