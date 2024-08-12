Відповідні накази про зарахування підписали у закладах вищої освіти. Що мають знати вступники, читайте далі.
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Вступників на бакалаврат зарахували на бюджетну форму
Якщо вступник не виконав вимоги, тобто не підтвердив вибір закладу освіти й не підписав договір про навчання, він втратив право на зарахування на бюджет. Тож цьогоріч зможе вступити тільки на контракт.
Вступити на контракт за наданими рекомендаціями, які за відкритими та фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями надаватимуть з 9 серпня, абітурієнти зможуть до 30 серпня, коли відбудеться зарахування на контракт.
Також на небюджетні конкурсні пропозиції абітурієнти зможуть вступити під час додаткового набору, який триватиме до 31 жовтня.
- Раніше ми інформували про те, що у 2024 році на третину скоротилася кількість вступників на бакалаврат у виші в Україні. Голова Підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина зазначила, що цьогоріч у ЗВО вступає 201 тисяча абітурієнтів, торік було 296 тисяч. Деталі читайте за посиланням.