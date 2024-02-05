Освітній комітет Ради схвалив законопроєкт про гранти на навчання у вишах

Освітній комітет Верховної Ради пропонує нардепам ухвалити за основу законопроєкт, який запроваджує нову систему оплати навчання у вишах. Зокрема, погоджує державні гранти.

За результатами розгляду документа в першому читанні і ухваленні його за основу, профільний комітет доопрацює його до другого читання.

Дивіться також В Україні 2024 року запрацює грантова система оплати навчання: все, що мають знати вступники

Освітній комітет погодив законопроєкт про гранти на вищу освіту

Міносвіти очікує, що грантова система оплати навчання у вишах запрацює вже з наступного навчального року – тобто з вересня 2024 року. Так, зміни стосуватимуться лише цьогорічних вступників, а не чинних студентів.

Посадовці з міністерства переконують, що завдяки запровадженню грантової системи вдвічі більше вступників зможуть отримати державну підтримку.

Сума гранту залежатиме від бала ЗНО/НМТ. Якщо ця сума не покриватиме всієї вартості навчання, студент зможе оплатити власні кошти або взяти пільговий кредит чи соціальний грант (для вразливих категорій населення).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Водночас систему держзамовлення збережуть для тих спеціальностей, які потрібні для державного сектору економіки: лікарі, вчителі, атомні енергетики тощо. Їм також гарантуватимуть перше робоче місце.

У Міносвіти раніше заявляли, що розмір гранту може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік.