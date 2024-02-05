По результатам рассмотрения документа в первом чтении и принятии его за основу, профильный комитет доработает его ко второму чтению.
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Образовательный комитет согласовал законопроект о грантах на высшее образование
Минобразования ожидает, что грантовая система оплаты обучения в вузах заработает уже со следующего учебного года – то есть с сентября 2024 года. Так, изменения будут касаться только нынешних абитуриентов, а не действующих студентов.
Чиновники из министерства убеждают, что благодаря внедрению грантовой системы вдвое больше абитуриентов смогут получить государственную поддержку.
Сумма гранта будет зависеть от балла ВНО/НМТ. Если эта сумма не будет покрывать всей стоимости обучения, студент сможет оплатить собственные средства или взять льготный кредит или социальный грант (для уязвимых категорий населения).
В то же время систему госзаказа сохранят для тех специальностей, которые нужны для государственного сектора экономики: врачи, учителя, атомные энергетики и тому подобное. Им также будут гарантировать первое рабочее место.
В Минобразования ранее заявляли, что размер гранта может составлять от 15 до 55 тысяч гривен в год.
- Ранее мы также сообщали, как Минобразования намерено реформировать сферу высшего образования.
- Подробно рассказал о грядущих изменениях глава ведомства Оксен Лисовой.
- Детали читайте по ссылке.