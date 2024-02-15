Скільки тисяч випускників може отримати гранти на навчання у вишах

Гранти на оплату навчання у вишах зможуть отримати 58 тисяч вступників. Такі розрахунки здійснило Міносвіти України.

Такі дані посадовці презентували під час засідання Спілки ректорів вишів України. Зокрема, змоделювавши ситуацію на базі витрат держави на вищу освіту в 2023 році.

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Скільки тисяч абітурієнтів може претендувати на грант

Так, у МОН заявляють, що після ухвалення закону про грантову систему фінансування освіти кількість вступників, які зможуть отримати фінансову підтримку від держави, збільшиться майже на 30 тисяч осіб.

У 2023 році витрати держави на освіту бакалаврів склали 4 мільярди 179 мільйонів гривень. Це дозволило забезпечити державним замовленням 76 580 вступників,

– кажуть у Міносвіти.

При цьому у МОН змоделювали ситуацію на 2024 рік. Тож, якщо фінансування залишиться на тому ж рівні, на бюджетну форму навчання зможуть зарахувати майже 49 тисяч вступників. Натомість отримати грант від держави матимуть можливість понад 58 тисяч вступників.

Розмір гранту на навчання у вишах становитиме від 15 до 50 тисяч гривень.

Грантова система фінансування вищої освіти має запрацювати з нового навчального року.

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