Такі дані посадовці презентували під час засідання Спілки ректорів вишів України. Зокрема, змоделювавши ситуацію на базі витрат держави на вищу освіту в 2023 році.

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Скільки тисяч абітурієнтів може претендувати на грант

Так, у МОН заявляють, що після ухвалення закону про грантову систему фінансування освіти кількість вступників, які зможуть отримати фінансову підтримку від держави, збільшиться майже на 30 тисяч осіб.

У 2023 році витрати держави на освіту бакалаврів склали 4 мільярди 179 мільйонів гривень. Це дозволило забезпечити державним замовленням 76 580 вступників,

– кажуть у Міносвіти.

При цьому у МОН змоделювали ситуацію на 2024 рік. Тож, якщо фінансування залишиться на тому ж рівні, на бюджетну форму навчання зможуть зарахувати майже 49 тисяч вступників. Натомість отримати грант від держави матимуть можливість понад 58 тисяч вступників.

Розмір гранту на навчання у вишах становитиме від 15 до 50 тисяч гривень.

Грантова система фінансування вищої освіти має запрацювати з нового навчального року.

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