Заступник Лісового розповів, що впливатиме на розмір гранта на вищу освіту
Джерело:Михайло Винницький
Міносвіти України має намір запровадити гранти на здобуття вищої освіти. На розмір гранту, який студент отримуватиме від держави, впливатиме індекс спеціальності.
Також – результат ЗНО (НМТ). Це передбачає відповідна формула, яку вже розробляє МОН.
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Що впливатиме на розмір гранту на вищу освіту
Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький заявив: під час зустрічі з ректорами університетів, що була присвячена реформуванню бюджетного фінансування вищої освіти, пролунало питання про майбутнє інженерних спеціальностей.
Побоювання є безпідставними. Планується, що розмір гранту на навчання залежатиме від двох показників: результату ЗНО (вступника, – ред.) та індексу спеціальності,
– повідомив посадовець.
І додав: зрозуміло, що на спеціальностях, що є складними та дорогими (через використання дорогого навчального обладнання), серед яких – інженерні та аграрні, цей індекс буде досить суттєвим. МОН сьогодні працює над уточненням цього показника.
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Держава запровадить гранти на вищу освіту
- МОН розробило альтернативний підхід до держфінансування вищої освіти.
- Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.
- Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання.
- Гарантоване право на отримання гранту на вищу освіту нададуть вступникам-пільговикам.
- Розмір гранту та порядок надання коштів визначатиме Кабмін.