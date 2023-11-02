Також – результат ЗНО (НМТ). Це передбачає відповідна формула, яку вже розробляє МОН.

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Що впливатиме на розмір гранту на вищу освіту

Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький заявив: під час зустрічі з ректорами університетів, що була присвячена реформуванню бюджетного фінансування вищої освіти, пролунало питання про майбутнє інженерних спеціальностей.

Побоювання є безпідставними. Планується, що розмір гранту на навчання залежатиме від двох показників: результату ЗНО (вступника, – ред.) та індексу спеціальності,

– повідомив посадовець.

І додав: зрозуміло, що на спеціальностях, що є складними та дорогими (через використання дорогого навчального обладнання), серед яких – інженерні та аграрні, цей індекс буде досить суттєвим. МОН сьогодні працює над уточненням цього показника.

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