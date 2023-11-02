Также – результат ВНО (НМТ). Это предполагает соответствующую формулу, которую уже разрабатывает МОН.
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Что будет влиять на размер гранта на высшее образование
Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил: во время встречи с ректорами университетов, посвященной реформированию бюджетного финансирования высшего образования, прозвучал вопрос о будущем инженерных специальностей.
Опасения безосновательны. Планируется, что размер гранта на обучение будет зависеть от двух показателей: результата ВНО (поступающего, – ред.) и индекса специальности,
– сообщил чиновник.
И добавил: понятно, что на сложных и дорогостоящих специальностях (из-за использования дорогостоящего учебного оборудования), среди которых – инженерные и аграрные, этот индекс будет весьма существенным. МОН сегодня работает над уточнением этого показателя.
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Государство введет гранты на высшее образование
- МОН разработал альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
- Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.
- Гарантированное право на получение гранта на высшее образование предоставит поступающим-льготникам.
- Размер гранта и порядок предоставления средств будет определяться Кабмином.