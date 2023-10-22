Гарантированное право на получение гранта на обучение в ЗВО государство предоставит поступающим-льготникам. Кому в частности, читайте дальше.
Читайте Государство введет гранты на высшее образование: обнародовали законопроект
Льготники получат гранты на высшее образование
Гарантированное право на получение гранта будет иметь:
- лица с инвалидностью;
- дети-сироты;
- дети, лишенные родительской опеки;
- лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства и участниками боевых действий (в том числе те, кто на военной службе (кроме военнослужащих срочной службы)).
Также соответствующее право будут иметь дети таких лиц:
- умерших участников Революции Достоинства;
- погибших военных, полицейских и пленных, а также признанных судом без вести пропавших на войне;
- лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погиб (пропал без вести) или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств.
Также гарантированное право на получение грантов от государства будут иметь следующие лица:
- которых лишили свободы в результате русско-украинской войны;
- лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевших от Чернобыльской катастрофы;
- переселенцы;
- дети из многодетных семей (пять и более детей);
- шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, и дети шахтеров.
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Государство введет гранты на высшее образование
- МОН разработал альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
- Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.