Найбільші ВНЗ України вже підписали договори про застосування грантових систем оплати навчання

Найбільші університети України вже поставили підписи під договором із МОН щодо грантової системи оплати навчання. Так стверджує директор директорату фахової передвищої, вищої освіти міністерства Олег Шаров.

Про це він повідомив під час інтерв'ю для ZN.UA. Там він пояснив, що йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

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Грантова система оплати навчання

Шаров вказав, що деякі університети підписують договори повільно через їхню власну забюрократизованість.

Гадаю, вже цього року грантова система увійде в життя переважної більшості закладів вищої освіти і гранти будуть доступні практично для всіх здобувачів освіти, які мають необхідний рівень балів на НМТ чи ЗНО,

— підсумував спікер.

За його словами, зараз робота ведеться в умовах експериментального проєкту, тому модель державних грантів удосконалюватиметься.