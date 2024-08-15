Про це він повідомив під час інтерв'ю для ZN.UA. Там він пояснив, що йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

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Грантова система оплати навчання

Шаров вказав, що деякі університети підписують договори повільно через їхню власну забюрократизованість.

Гадаю, вже цього року грантова система увійде в життя переважної більшості закладів вищої освіти і гранти будуть доступні практично для всіх здобувачів освіти, які мають необхідний рівень балів на НМТ чи ЗНО,

— підсумував спікер.

За його словами, зараз робота ведеться в умовах експериментального проєкту, тому модель державних грантів удосконалюватиметься.