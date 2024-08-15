Об этом он сообщил во время интервью для ZN.UA. Там он объяснил, что речь идет об образовательных учреждениях, где учится не менее 70–80% студенческой общественности.

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Грантовая система оплаты обучения

Шаров указал, что некоторые университеты подписывают договоры медленно из-за их собственной забюрократизированности.

Думаю, уже в этом году грантовая система войдет в жизнь подавляющего большинства высших учебных заведений и гранты будут доступны практически для всех соискателей образования, которые имеют необходимый уровень баллов на НМТ или ВНО,

- подытожил спикер.

По его словам, сейчас работа ведется в условиях экспериментального проекта, поэтому модель государственных грантов будет совершенствоваться.