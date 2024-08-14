Решение касается также и педагогов, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями.

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Правительство приняло решение о выплатах учителям за рубежом

Ранее финансирование за простой получали учителя, чьи школы прекратили свою деятельность из-за оккупации или боевых действий. Теперь же тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал за пределы Украины, лишат подобной возможности.

Образовательная субвенция в части оплаты простоя предусматривается для педагогических работников учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров, которые находятся на территории Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, в Украине недавно создали кадровый резерв учителей. Отныне их будут привлекать к другим видам образования и в кадровый резерв с сохранением заработной платы.

Это связано с ограничением дистанционного образования, которое регулируется приказом МОН №850 от 13 июня 2024 года "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".