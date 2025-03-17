У дитсадках можна буде залишати дітей на додатковий час за окремі кошти

У дитячих садках України створять чергові, сезонні, вечірні та групи вихідного дня. Залишати дітей у них можна буде на додатковий час.

Але батьки зможуть це зробити за додаткову оплату. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова в інтерв'ю Освіторії, зазначає 24 Канал.

Дивіться також При школах, вишах та бібліотеках в Україні зʼявляться дитсадки

У дитсадках можна буде залишати дітей на додатковий час

Заступниця очільника МОН зауважила, що фінансування може відбуватися не лише коштом батьків.

Важливим кроком стане запровадження гнучких груп у дитячих садочках. Їхнє бюджетування може відбуватись як за кошт конкретної громади, так і за батьківський кошт. Це можуть бути чергові, сезонні чи групи вихідного дня,

– розповіла Коновалова.

І додала, що згідно з новим законом, 70% коштів, які заробляє дитсадок за додаткові послуги, повинні спрямувати на зарплату, і 30% – на матеріально-технічну базу.

Дивіться також Зарплати вихователів розраховуватимуть за новою формулою

Зарплати вихователів розраховуватимуть по-новому