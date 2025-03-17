Но родители смогут это сделать за дополнительную оплату. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в интервью Освитории, отмечает 24 Канал.
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В детсадах можно будет оставлять детей на дополнительное время
Заместитель главы МОН отметила, что финансирование может происходить не только за счет родителей.
Важным шагом станет введение гибких групп в детских садах. Их бюджетирование может происходить как за счет конкретной общины, так и за родительский счет. Это могут быть очередные, сезонные или группы выходного дня,
– рассказала Коновалова.
И добавила, что согласно новому закону, 70% средств, которые зарабатывает детсад за дополнительные услуги, должны направить на зарплату, и 30% – на материально-техническую базу.
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Зарплаты воспитателей будут рассчитывать по-новому
- Воспитатели детских садов в Украине сами смогут рассчитать, какую ставку получат.
- В этом им поможет специальная формула, которую введет МОН.
- В ведомстве говорят, что нагрузку будут рассчитывать в зависимости от количества часов, которые работает группа.
- В ближайшее время ведомство проведет вебинар для педагогических работников, ведь формула расчета новая и имеет определенные особенности.