Но родители смогут это сделать за дополнительную оплату. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в интервью Освитории, отмечает 24 Канал.

Смотрите также При школах, вузах и библиотеках в Украине появятся детсады

В детсадах можно будет оставлять детей на дополнительное время

Заместитель главы МОН отметила, что финансирование может происходить не только за счет родителей.

Важным шагом станет введение гибких групп в детских садах. Их бюджетирование может происходить как за счет конкретной общины, так и за родительский счет. Это могут быть очередные, сезонные или группы выходного дня,

– рассказала Коновалова.

И добавила, что согласно новому закону, 70% средств, которые зарабатывает детсад за дополнительные услуги, должны направить на зарплату, и 30% – на материально-техническую базу.

Смотрите также Зарплаты воспитателей будут рассчитывать по новой формуле

Зарплаты воспитателей будут рассчитывать по-новому