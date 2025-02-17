ГРВІ "наступає": де в Україні школи перевели на дистанційне навчання

Чимало шкіл в Україні тимчасово змінює формат навчання на дистанційний. Причина – зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Таке рішення ухвалили вже у багатьох регіонах. 24 Канал розповідає, де набули чинності ці зміни.

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Де учні вчитимуться дистанційно

Львівська область

Усі школи Львівської області переходять на дистанційне навчання до 28 лютого. Директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска зазначив, що карантин триватиме з вівторка, 18 лютого. Після двох тижнів моніторингу епідемічної ситуації ухвалять рішення про можливе продовження або припинення карантину.

На дистанційне навчання через значну кількість хворих учнів перейшли школи №7 та №21 у Львові. Загалом у школах Львівської громади запроваджувати карантин не планують.

Вінницька область

У Вінниці з 17 лютого всі школи та заклади позашкільної освіти також переводять на онлайн-навчання через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Київська область

На Київщині 45 шкіл перевели на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип, інформує департамент освіти і науки Київської ОДА.

Зауважимо, що рішення щодо переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання ухвалюють місцеві органи виконавчої влади.

До теми Дедалі більше закладів освіти в Україні закривають на карантин

Івано-Франківська область

На Прикарпатті через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус 56 закладів загальної середньої освіти перейшли на дистанційне навчання. Ще 5 шкіл перебувають на карантині, повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА. Онлайн з 17 по 21 лютого вчитимуться, зокрема, учні у Коломийській громаді.

Закарпатська область

У Батівській та Кам'янській громадах Берегівського району з 17 лютого школи переводять на дистанційне навчання, повідомили на сторінці Берегівської РВА у Facebook.

Чернівецька область

На Буковині на дистанційне навчання перейшли у 44 школах. 7 з них розташовані у Чернівцях. У частині шкіл дистанційно навчаються окремі класи. Водночас є школи та дитсадки, в яких запровадили карантин, повідомили у Facebook Чернівецької ОВА.

У Чернівцях дистанційно навчаються у ліцеях № 4, 5, 7, 20, гімназії № 8 та Чорнівській, а також у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області 19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості учнів, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти й науки Ельза Лещенко.

Одеська область

В Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи і 1 школу.

Хмельницька область

У 29 громадах Хмельниччини 122 школи перевели на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда. "Лідером" є Кам'янець-Подільська територіальна громада – 22 школи.

Полтавська область

17 лютого навчання у школах Полтави відбуватиметься дистанційно. Причина – безпекова ситуація.