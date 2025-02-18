Придумане Гоголем: як українською сказати про "халатність" та до чого тут халат
- Слово "халатність" є русизмом і в українській мові перекладається як недбалість чи несумлінність.
- Походження слова "халатність" пов'язане з іронічним значенням, яке придумав Микола Гоголь, і має стосунок до одягу халат.
Підозрюємо, чи бодай раз у житті чули слово "халатність" або фразу "халатна робота". Але чи задумувались ви над тим, до чого тут халат та яке походження цього слова
У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розгляне слово "халатність", звідки воно взялося, його значення, та чи взагалі є воно в українській мові.
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Чи є в українській слово "халатність"
Слово "халатність" – "халатне ставлення", "халатна робота" активно вживалися у радянський час. Навіть такий термін був у Кримінальному Кодексі. Однак, це слово – русизм, і українською мовою воно перекладається як недбалість чи несумлінність.
Часто ці терміни можна почути про ставлення до роботи:
- лікарська недбалість,
- несумлінне ставлення до обов'язків,
- недбало виконана робота.
У кримінальному праві теж є термін недбалість та покарання за нього – невиконання, чи неналежне виконання посадовою особою своїх обов'язків, що завдає суттєвої шкоди державним і суспільним інтересам або правам та інтересам громадян.
Історія виникнення слова "халатність"
У цього слова цікава історія, яка має безпосереднє відношення до такого одягу, як халат.
А саме слово "халатність" придумав Микола Гоголь у творі "Мертві душі", надавши йому іронічний зміст ліні та байдикування у 50-х роках ХІХ століття, цитата:
"...Прямо, так как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побужденьям русской натуры...";
чи інша цитата з твору: "Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом".
Одним його сучасникам воно сподобалося і розійшлося в мовленні та літературі, а інші критикували. Однак з того часу слово активно почали використовувати. І можемо зустріти наступне тлумачення "халатність" – робити щось "спустивши рукава", як в халаті, нехотя, щоб не забруднитися.
Такий предмет одягу як халат прийшов у Європу зі Сходу. В Середній Азії халат був найкоштовнішим подарунком, а подарований шахом чи халіфом (монарші звання) означав підвищення соціального статусу чи отримання посади. Зазначимо, що цей верхній одяг завжди гарно оздоблювався вишивкою чи коштовностями.
Поява халата в Європі відбулася приблизно в XVII-XVIII столітті, коли вуличний одяг перетворився на багатоярусний, важкий і дуже незручний. Це призвело до бажання аристократів вдома носити легші та комфортніші речі – як японський об'ємний халат-кімоно.
Чоловічий халат з шовку чи оксамиту, як і жіночий аналог, не одягали на голе тіло. Під нього найчастіше носили сорочки і штани. Халати супроводжувалися жилетами й дорогою розшитою шийною хусткою з шовку. Образ чоловіка у халаті, доповнювався сигарою, бренді, читанням книги чи лінивою розмовою. Вважалося, що носити їх може лише буржуазія, тим самим символізуючи ледарство та розкіш.
Після революції 1917 року атласні халати поступово вийшли з моди, а в радянський час халат перетворився на спрощений робочий та домашній одяг.
Термін хай залишається в російській мові, а тому замінімо його на український відповідник – недбалість!