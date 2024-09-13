На Харківщині відновлюють 34 заклади освіти: в ОВА розповіли, хто фінансує проєкти

У Харківській області займаються відновленням 34 пошкоджених внаслідок російської агресії закладів освіти. Відбувається це за сприяння міжнародних донорів і організацій, які долучились до цього процесу.

12 вересня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за підсумками засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва прийнято план відновлення освітніх установ в області.

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На засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва обговорили відновлення освітніх закладів в області. Наразі міжнародні донори та організації допомагають нам не лише в ремонті та будівництві захисних споруд цивільного захисту, а й у відновленні освітніх закладів. На цей момент реалізовано 6 успішних проєктів на 34 об’єктах,

– повідомляє Олег Синєгубов.

Зверни увагу: Внаслідок агресії російських окупантів постраждали 307 закладів загальної середньої освіти, 262 дитсадки, 20 закладів профтехосвіти, 32 передвищих фахових і 22 вищих навчальних заклади.

Серед першочергових проєктів планується фінансування укриття в одному з ліцеїв Лозової, в рамках ініціативи "UNITED24". Будівництво ще 5 нових захисних споруд для дитячих садочків та шкіл профінансує фонд Говарда Баффета.

Очільник Харківської ОВА на обговоренні проєктів відновлення навчальних закладів

Фонд UNICEF Ukraine нараз фінансує капітальний ремонт укриттів у 3 дитсадках, та сприяє відновленню освітнього процесу у метрошколі, забезпечуючи доступ до офлайн-освіти для 800 дітей.

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Очільник подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку.