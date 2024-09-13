12 сентября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по итогам заседания Регионального офиса международного сотрудничества принят план восстановления образовательных учреждений в области.

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На заседании Регионального офиса международного сотрудничества обсудили восстановление образовательных учреждений в области. Сейчас международные доноры и организации помогают нам не только в ремонте и строительстве защитных сооружений гражданской защиты, но и в восстановлении образовательных учреждений. На данный момент реализовано 6 успешных проектов на 34 объектах,

– сообщает Олег Синегубов.

Обрати внимание: В результате агрессии российских оккупантов пострадали 307 учреждений общего среднего образования, 262 детсада, 20 учреждений профтехобразования, 32 предвысших профессиональных и 22 высших учебных заведения.

Среди первоочередных проектов планируется финансирование укрытия в одном из лицеев Лозовой, в рамках инициативы "UNITED24". Строительство еще 5 новых защитных сооружений для детских садов и школ профинансирует фонд Говарда Баффета.

Глава Харьковской ОГА на обсуждении проектов восстановления учебных заведений

Фонд UNICEF Ukraine сейчас финансирует капитальный ремонт укрытий в 3 детсадах, и способствует восстановлению образовательного процесса в метрошколе, обеспечивая доступ к оффлайн-образованию для 800 детей.

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Глава поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку.