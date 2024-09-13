12 вересня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за підсумками засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва прийнято план відновлення освітніх установ в області.

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На засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва обговорили відновлення освітніх закладів в області. Наразі міжнародні донори та організації допомагають нам не лише в ремонті та будівництві захисних споруд цивільного захисту, а й у відновленні освітніх закладів. На цей момент реалізовано 6 успішних проєктів на 34 об’єктах,
– повідомляє Олег Синєгубов.

Зверни увагу: Внаслідок агресії російських окупантів постраждали 307 закладів загальної середньої освіти, 262 дитсадки, 20 закладів профтехосвіти, 32 передвищих фахових і 22 вищих навчальних заклади.

Серед першочергових проєктів планується фінансування укриття в одному з ліцеїв Лозової, в рамках ініціативи "UNITED24". Будівництво ще 5 нових захисних споруд для дитячих садочків та шкіл профінансує фонд Говарда Баффета.

Очільник Харківської ОВА на обговоренні проєктів відновленняОчільник Харківської ОВА на обговоренні проєктів відновлення навчальних закладів

Фонд UNICEF Ukraine нараз фінансує капітальний ремонт укриттів у 3 дитсадках, та сприяє відновленню освітнього процесу у метрошколі, забезпечуючи доступ до офлайн-освіти для 800 дітей.

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Очільник подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку.