В новом учебном году в школе в подземке хотят учиться уже около 2400 детей. Об этом сообщила руководительница городского департамента образования Ольга Деменко.
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Метрошколу в Харькове расширят
Чиновница говорит, что спрос огромный. Сейчас в метрошколе учится 2215 детей.
На новый год имеем около 2400 желающих – на почти 200 детей больше, чем учится сейчас,
– сообщила Деменко.
И добавила, что спрос на обучение в метросадку также есть, поэтому уже открыли набор на следующий год. Из трех тысяч детей, которые находятся в Харькове и будут идти в первый класс, 780 учатся в садике в метро.
То есть 25% из всех "шестилеток" по субботам и воскресеньям посещают метросадик,
– рассказала руководительница городского департамента образования Харькова.
Она считает, что важнее не умение читать и писать, этому научат и родители.
Дети очень умные: и английский знают, и считают, читают, пишут. Для нас важна социализация, психофизиологическая готовность к обучению в школе, важно научить работать в коллективе, общаться,
– убеждена Деменко.
По ее словам, очно и дистанционно в харьковских школах учатся 108 тысяч школьников, более половины из них находится в городе. Оттока школьников из Харькова не наблюдается.
Ранее мы рассказывали о том:
- когда в Харькове закончится этот учебный год;
- как выглядит построена подземная школа в Харькове.