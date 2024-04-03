Кабинеты расположены на глубине 6 метров. Корреспондентка 24 Канала поделилась эксклюзивными видео из учебного заведения.
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Как выглядит первая подземная школа в Украине
Образовательное пространство возвели в соответствии с новыми нормами строительства. Эта школа – бункер.
Директор фирмы-застройщика Александр Харченко отметил, что в этом учебном заведении есть три источника электрического питания, обустроена вентиляция и защита, в частности радиационная.
Подземная школа будет работать в пределах двух смен. Так, за партами смогут учиться 900 детей. Утром – младшие классы, после обеда – старшие.
Кабинеты уже готовы. Мебель, технику и учебники привезли из "наземных" школ,
– рассказала директор школы № 121 Виктория Горовая.
Она также уточнила, что информатику преподают уже со 2 класса. Поэтому ученики начальной школы могут заниматься в кабинете информатики, как и дети средней и старшей школы.
В связи с тем, что у нас сейчас очень много и кибератак, и ИПСО, которое у нас в Харькове очень-очень частое, предмет является очень важным для изучения. И именно это побудило к тому, что здесь создан такой кабинет информатики, в котором детки смогут изучать, как с этим бороться. Как безопасно находиться в интернете,
– сообщила учительница.
От начала строительства до установленных в классах парт прошло около полугода.
Стоимость подземной школы – 58,8 миллиона гривен.
До 1 сентября в городе хотят построить еще 3 таких объекта.
Заметим, что пока учиться за партами в Харькове можно исключительно под землей. Стартуют уроки в подземной школе после получения последних разрешений. Вероятно, занятия начнутся уже в апреле.
Что известно о подземной школе в Харькове
- В октябре 2023 года Игорь Терехов объявил о строительстве подземной школы в Харькове.
- Открытие учебного заведения планировали в январе 2024 года.
- Ранее мэр Харькова говорил, что здесь в две смены смогут учиться около 900 детей.