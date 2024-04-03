Набор учеников на следующий учебный год почти завершили. А как выглядит учебное заведение, показал мэр города Игорь Терехов.

Смотрите также В Украине создадут "лагерные школы" для учеников из прифронтовых зон

Как выглядит подземная школа

Помещение школы имеет 20 классных комнат. в 2024 году здесь смогут учиться 600 детей.



Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова

Школа построена и разработана в соответствии со всеми условиями, которые нужны во время войны. В кратчайшие сроки городские власти получат все разрешения и стартует работа по новым учебным заведениям, говорит Терехов.

Рассматриваем строительство во всех районах. Сейчас рассматриваем построение в Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском районах,

– отметил мэр Харькова.



Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова

Если получат разрешение от Государственной инспекции архитектуры, начать обучение здесь могут на следующей неделе, уточнил он.

Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова

Мэра города также спросили, выдержит ли конструкция удары российских ракет. Он ответил, что "это не к нему, это к военным".

Есть те условия, по которым здесь все сделано. Ни одного отклонения от этих условий, которые мы получили по новейшим параметрам на время войны,

– уточнил чиновник.

И добавил, что строительство школы стоило 58,8 миллионов гривен.

Смотрите также "Ученики смогут выбирать": как в Украине реформируют старшую школу

Что известно о подземной школе в Харькове