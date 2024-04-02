Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время презентации "Школьные укрытия: новые правила распределения средств". И добавил, что такими безопасными локациями должны стать заведения, где есть укрытие и может происходить посменное очное обучение.
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В Украине создадут "лагерные школы"
Лисовой уточнил: говорится о выездных очных сессиях для детей из школ, в которых нельзя организовать очное обучение.
Это могут быть санатории, бывшие лагеря отдыха для детей, учреждения профтехобразования, колледжи, которые можно перепрофилировать под это временное решение на период войны,
– рассказал чиновник.
И добавил, что такие сессии, во время которых дети смогут жить и учиться в таких школах, могут длиться неделю, два, три или более.
"Бординговыми" заведениями могут стать объекты образовательной или рекреационной инфраструктуры, которые могут позволить разместить детей в общежитии или пансионате, накормить, обеспечить обучение и психологическую поддержку, считает министр.
Сейчас речь ведется о создании 5 таких заведений, для их оборудования инвесторы планируют выделить по полмиллиона долларов на каждую такую школу,
– отметил глава МОН.
Всего в Министерстве образования ожидают, что каждая прифронтовая область должна иметь хотя бы одно заведение бордингового типа.
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В Украине сформируют образовательную политику "Школа офлайн"
- До конца этого года планируют создать безопасные условия для очного обучения для 300 тысяч учеников, где это позволит ситуация с безопасностью.
- Глава Минобразования Оксен Лисовой уточнил, что в Украине есть общины, где школьники учатся дистанционно, но смогут вернуться к очному обучению. Но если в учебных заведениях будут укрытия и позволит ситуация с безопасностью.
- МОН уже имеет наработанные политики, которые будут способствовать возвращению к очному обучению.
- Так, Минобразования и Минцифра совместно вводят комплексную образовательную политику "Школа офлайн".