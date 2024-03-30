А также – обеспечить свободу выбора и приблизить его к потребностям каждого ученика и ученицы. В Минобразования уточнили, какие преимущества получат ученики.
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Как и когда реформируют старшую школу
Ученики смогут выбирать направление обучения, курсы и предметы, а школы будут проводить качественную профориентационную работу и будут откликаться на потребности ученичества в тех или иных курсах.
В МОН отмечают: такая реформа требует изменения содержания образования и подходов к организации образовательного процесса. Поэтому с 2025 года Министерство образования и науки Украины начнет пилотировать модели профилизации, учебные программы и материалы.
Готовимся к этому уже, поэтому выбрали первых 25 учреждений общего среднего образования для заблаговременной подготовки к пилотированию. Эти школы должны в дальнейшем стать менторами для пилотных школ,
– сообщили в Минобразования.
И добавили, что в течение 3 – 4 апреля состоится двухдневный форум "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)" для представителей этих школ. Его можно посмотреть вживую.
Ранее мы также информировали, что в Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования. Что изменится для детей и воспитателей и чего ждать родителям, можно прочитать по ссылке.