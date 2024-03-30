Член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина отметила в интервью СМИ, что сегодня детские садики похожи на камеры хранения. А воспитатели – преимущественно пенсионного возраста с минимальными зарплатами, а молодежи практически нет.

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Как трансформируют дошкольное образование в Украине

Изменения намерены воплотить благодаря новому законопроекту. Гришина говорит, что украинские дети должны получать качественное образование в детском саду. Нардеп убеждена, что именно из-за недостатка внимания к этому направлению возникла такая ситуация.

В последние годы настолько мало внимания уделялось дошкольному образованию, инфраструктуре, социальному обеспечению воспитателей, чем вообще наполняется день наших дошкольников, что садики действительно превратились в камеру хранения,

– говорит нардеп.