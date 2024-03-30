Членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина наголосила в інтерв'ю ЗМІ, що на сьогодні дитячі садки схожі на камери схову. Вихователі натомість – переважно пенсійного віку з мінімальними зарплатами, а молоді практично немає.

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Як трансформують дошкільну освіту в Україні

Зміни мають намір втілили завдяки новому законопроєкту. Гришина каже, що українські діти повинні здобувати якісну освіту у дитсадку. Нардепка переконана, що саме через брак уваги до цього напряму виникла така ситуація.

Останніми роками настільки мало уваги приділялося дошкільній освіті, інфраструктурі, соціальному забезпеченню вихователів, чим взагалі наповнюється день наших дошкільнят, що садки дійсно перетворилися на камеру схову,

– каже нардепка.