А також – забезпечити свободу вибору та наблизити її до потреб кожного учня й учениці. У Міносвіти уточнили, які переваги отримають учні.

Дивіться також "Реформа відстала": Лісовий розповів про реанімацію НУШ

Як і коли реформують старшу школу

Учні зможуть обирати напрям навчання, курси та предмети, а школи проводитимуть якісну профорієнтаційну роботу та будуть відгукуватися на потреби учнівства в тих чи тих курсах.

У МОН зазначають: така реформа потребує зміни змісту освіти та підходів до організації освітнього процесу. Тому з 2025 року Міністерство освіти і науки України почне пілотувати моделі профілізації, навчальні програми та матеріали.

Готуємося до цього вже, тому обрали перших 25 закладів загальної середньої освіти для завчасної підготовки до пілотування. Ці школи мають надалі стати менторами для пілотних шкіл,

– повідомили у Міносвіти.

І додали, що протягом 3 – 4 квітня відбудеться дводенний форум "Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)" для представників цих шкіл. Його можна переглянути наживо.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.

Раніше ми також інформували, що в Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти. Що зміниться для дітей та вихователів та чого чекати батькам, можна прочитати за посиланням.