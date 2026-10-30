Хелловін чи Геловін: яку назву обрати для осіннього свята за правописом

Гарбузи зі страшними усмішками, костюми відьом і тематичні вечірки – наприкінці жовтня все нагадує містичне свято. Та коли пишемо про свято, виникає сумнів: як правильно передати його назву українською – через "г" чи "х"?

Розбираємося в походженні назви та правилах її написання з посиланням на пояснення редакторки Ольги Васильєвої.

Як правильно писати назву свята українською?

Наприкінці жовтня назва свята Геловін дедалі частіше з’являється в афішах, рекламі та дописах у соцмережах. І тут починається плутанина, бо різних варіантів і досі чимало: одні пишуть "Геловін", інші – "Хеловін", а ще: Гелоувін, Хелоуін, дехто додає ще одну літеру "л" – Гелловін чи Хелловін.

Якому варіанту віддати перевагу, щоб писати українською правильно?

Тут ми відштовхуємося від правил Українського правопису та написання слів іншомовного походження.

Англійське слово Halloween починається зі звука [h]. Згідно з § 122 Українського правопису, цей звук переважно передаємо літерою "г". Тож і в назві свята доречно – "Геловін". За таким самим принципом пишемо "Гарвард", "Гельсінкі", "гандбол".

Чому пишемо одну "л"?

Англійське Halloween утворилося від вислову All Hallows’ Eve, що означає надвечір’я Дня всіх святих. Свято припадає на 31 жовтня, напередодні 1 листопада.

Гарбузи – символ Геловіна / Magnific

В англійському Halloween є дві літери "l" однак українське написання підпорядковується власним правилам. За § 128 Українського правопису, у загальних назвах іншомовного походження подвоєння приголосних переважно не зберігається.

Відсутність подвоєння пояснюють тим, що слово "Хэллоуин" походить від загальної назви "hallows". Тому рекомендована форма – "Геловін".

Зверніть увагу! Сьогодні у соцмережах ви можете зустріти пояснення, що треба писати – Гелловін, з двома "л". Оскільки Halloween – це власна назва свята, а в них при перекладі подвоєння літер не зникає, як у: Hollywood – Голлівуд. Втім, український правопис визначив написання слова, і його вважаємо правильним.

Тому українською назву пишемо "Геловін" з великої літери, через "г" і з однією літерою "л":

"підготовка до Геловіну",

"костюм на Геловін",

"вечірка на Геловін".

І ще один момент: наголос – він на останньому складі: Гелові́н.

Опирайтеся на правила українського правопису в назві свята і називайте та пишіть його правильно. Ви готуєтеся до вечора жахастиків?