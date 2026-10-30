"Хелловін" или "Геловін: какое название выбрать для осеннего праздника в соответствии с правилами правописания

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Разумеем происхождение названия и правила его написания со ссылкой на пояснения редактора Ольги Васильевой.

Как правильно писать название праздника на украинском языке?

В конце октября название праздника Геловин все чаще появляется в афишах, рекламе и постах в соцсетях. И здесь начинается путаница, ведь различных вариантов до сих пор немало: одни пишут "Геловын", другие – "Хеловын", а еще: Геловин, Хелоуин, некоторые добавляют еще одну букву "л" – "Гелловін" или "Хелловін".

Какому варианту отдать предпочтение, чтобы писать на украинском правильно?

Здесь мы отталкиваемся от правил украинского правописания и написания слов иностранного происхождения.

Английское слово Halloween начинается со звука [h]. Согласно § 122 правил украинского правописания, этот звук обычно передается буквой "г". Поэтому и в названии праздника уместно писать "Геловін". По такому же принципу пишем "Гарвард", "Гельсінкі", "гандбол".

Почему пишем одну "л"?

Английское слово Halloween образовано от выражения All Hallows’ Eve, что означает канун Дня всех святых. Праздник приходится на 31 октября, накануне 1 ноября.

Тыквы – символ Геловина / Magnific

В английском Halloween есть две буквы "l", однако украинское написание подчиняется собственным правилам. Согласно § 128 Украинского правописания, в общих названиях иностранного происхождения удвоение согласных, как правило, не сохраняется.

Отсутствие удвоения объясняют тем, что слово "Хэллоуин" происходит от общего названия "hallows". Поэтому рекомендуемая форма – "Геловін".

Обратите внимание! Сегодня в соцсетях вы можете встретить объяснение, что нужно писать – Гелловин, с двумя "л". Поскольку Halloween – это собственное название праздника, а в таких словах при переводе удвоение букв не исчезает, как в: Hollywood – Голливуд. Впрочем , украинское правописание определило написание слова, и мы считаем его правильным.

Поэтому на украинском языке название пишем "Геловін" с заглавной буквы, через "г" и с одной буквой "л":

"підготовка до Геловіну",

"костюм на Геловін",

"вечірка на Геловін".

И еще что-то: ударение – оно на последнем слоге: "Гелові́н".

Ориентируйтесь на правила украинского правописания в названии праздника и называйте и пишите его правильно. Вы готовитесь к вечеру ужастиков?