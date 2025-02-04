У ХНУ Каразіна – сучасні лабораторії: студентам тепер доступні революційні дослідження

Реформа вищої освіти триває. Зокрема і модернізація вишів, до прикладу, Харківського національного університету імені Каразіна.

У модернізовані виші уже надходить обладнання для лабораторій різних факультетів. І це демонструє, зокрема, і Каразінський університет, пише 24 Канал, посилаючись на МОН.

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Нові лабораторії у модернізованому виші

Міністр освіти Оксен Лісовий та його заступник Михайло Винницький, відвідали Харківський університет імені В.Н. Каразіна, з нагоди святкування 220 років заснування закладу.

Гостям продемонстрували сучасні навчально-наукові лабораторії, оснащені на базі біологічного та хімічного факультетів.

Нові лабораторії ХНУ / фото МОН

У 2024 році до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було приєднано Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА). Модернізований університет став одним із перших учасників проєкту UIHERP та отримав інвестиції від Світового банку на обладнання лабораторій.

Завдяки UIHERP в лабораторії хроматографії хімічного факультету було встановлено два рідинних хроматографи для аналізу довкілля, харчових продуктів та медичних зразків.

Shimadzu LC2050C 3D – хроматограф, який використовуватимуть для навчання. Студенти зможуть працювати з обладнанням, яке широко використовується у фармацевтиці, харчовій промисловості та екологічному контролі.

– хроматограф, який використовуватимуть для навчання. Студенти зможуть працювати з обладнанням, яке широко використовується у фармацевтиці, харчовій промисловості та екологічному контролі. Shimadzu LC40 X3 – універсальніший прилад, який дає змогу працювати з ширшим спектром об'єктів аналізу. Його використовуватимуть для наукових досліджень та комерційних проєктів.

Обладнання загальною вартістю – 4,5 мільйони гривень було закуплено в межах проєкту.

Які навчальні можливості відкриваються для студентів

Новий відділ молекулярно-генетичних досліджень у лабораторії біомедичних досліджень "Karazin BioMed" – це можливість для студентів працювати з технологіями у сфері медицини: від автоматизованого виділення ДНК до ПЛР-аналізу в режимі реального часу.

Завдяки віртуальному симулятору на сучасному обладнанні, зокрема роботизованому комплексі QIAcube та системі AriaMx, можна працювати як очно, так і дистанційно. Загальна вартість лабораторії – 7 мільйонів гривень.

Сучасне обладнання для лабораторій / фото МОН

Невдовзі очікується розширення матеріальної бази лабораторії завдяки участі університету в спільному проєкті МОН та Світового банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" – UIHERP.

Нагадаємо! Проєкт UIHERP спрямований на розвиток лабораторій, навчально-дослідної бази вишів, щоб таким чином підвищити конкурентоспроможність закладів вищої освіти. Крім того, передбачено посилення управлінської спроможності та обміну експертизою для вивчення міжнародних практик. У межах проєкту на розвиток університетів та підтримку системи вищої освіти виділено $200 мільйонів.