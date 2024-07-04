Хто може вступати до вишів без результатів НМТ у 2024 році

В Україні триває вступна кампанія до вишів 2024 року. Міносвіти при цьому визначило категорії абітурієнтів, які можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної співбесіди замість результатів НМТ.

Вони можуть пройти співбесіду з предметів НМТ у виші. При цьому претендувати як на бюджетні, так і на контрактні місця з можливістю зарахування завдяки отриманій позитивній оцінці.

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Хто належить до пільгових категорій

До пільгових категорій вступників належать:

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни та учасники бойових дій, зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

учасники бойових дій на території інших держав;

особи, які перебували в полоні або заручниках;

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надали право на прийом без екзаменів до державних вишів за результатами співбесіди;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності;

особи, які проживають на ТОТ або на територіях, де тривають активні бойові дії.

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Які програми співбесід

Співбесіди з предметів, які вступники проходять замість НМТ, відбуваються відповідно до програм ЗНО.

Очільник приймальної комісії ЗВО затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати критерії оцінювання та структуру оцінки.

Програми співбесід затверджують головами приймальних комісій ЗВО. Вступні випробування не можуть містити завдань, які не вказані у цих програмах. Останні обов'язково повинні бути оприлюднені на вебсайтах вишів. У програмах прописують критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

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Які строки реєстрації і проходження співбесід

Зареєструватись для проходження співбесід замість НМТ для вступу на бакалавра можна з 3 липня.

Для вступу на місця державного або регіонального замовлення реєстрація заяв на участь у співбесідах триває до 18:00 10 липня.

Для вступу виключно на контракт реєструватись для проходження співбесід можна до 18:00 25 липня.

Співбесіди для вступу за всіма джерелами фінансування триватимуть у межах декількох потоків включно з 8 по 19 липня, для вступу виключно на контракт – до 31 липня.