Хто з абітурієнтів має право на пільги при вступі у 2023 році

В Україні триває вступ у виші і коледжі. Частина вступників має право на пільги на здобуття освіти.

"Пільговики", які здолали серйозні випробування в житті, можуть вступати завдяки одній співбесіді. Які пільги вони мають, читайте далі.

Читайте Які пільги та квоти чинні під час вступу 2023 і хто має на них право