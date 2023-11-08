Більше не очолює військовий ліцей Богуна: Героя України Ігоря Гордійчука підвищили
Героя України Ігоря Гордійчука переводять на посаду заступника начальника Національного університету оборони України. Раніше генерал-майор очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.
Про підвищення Ігор Гордійчук повідомив 6 листопада. Герой України зазначив, що зустрівся з Міністром оборони, передає 24 Канал.
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Гордійчука призначили заступником начальника Національного університету оборони
Ігор Гордійчук зазначив, що мав можливість поговорити з Рустемом Умєровим наодинці. Також опублікував фото зустрічі.
Переходжу на підвищення на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики у сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі,
– підкреслив генерал-майор.
Що треба знати про Ігоря Гордійчука
Під час АТО тоді ще полковник Гордійчук брав безпосередню участь у багатьох операціях. Військовий очолював загін спецпризначення при виконанні завдань в тилу ворога, командував боями щодо взяття Савур-Могили.
Упродовж 12 діб розвідники Гордійчука утримували контроль над Савур-Могилою, відбиваючи штурми агресора. Військовий продовжував виконувати завдання, попри поранення та контузії.
21 жовтня 2015 року Указом президента Гордійчуку надали звання Героя України та вручили орден "Золота Зірка" – за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Окрім того, нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.
Ігор Гордійчук керував ліцеєм Богуна з квітня 2016 року. Наприкінці жовтня 2023 під час урочистого ритуалу військовий попрощався з бойовим прапором навчального закладу й передав його новопризначеному начальнику.
Джерело: Міноборони, Київський військовий ліцей