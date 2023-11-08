Про підвищення Ігор Гордійчук повідомив 6 листопада. Герой України зазначив, що зустрівся з Міністром оборони, передає 24 Канал.

Раніше Герой України Ігор Гордійчук: все про нового генерал-майора

Гордійчука призначили заступником начальника Національного університету оборони

Ігор Гордійчук зазначив, що мав можливість поговорити з Рустемом Умєровим наодинці. Також опублікував фото зустрічі.

Переходжу на підвищення на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики у сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі,

– підкреслив генерал-майор.

Ігор Гордійчук отримав підвищення / Фото з фейсбуку генерал-майора