О повышении Игорь Гордийчук сообщил 6 ноября. Герой Украины отметил, что встретился с Министром обороны, передает 24 Канал.
Раньше Герой Украины Игорь Гордийчук: все о новом генерал-майоре
Гордийчука назначили заместителем начальника Национального университета обороны
Игорь Гордийчук отметил, что имел возможность поговорить с Рустемом Умеровым наедине. Также опубликовал фотовстречи.
Перехожу на повышение заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского. Сообщил министру обороны о вызовах в сфере образования и о том, где нужно его внимание. Получил поддержку моего видения. Двигаюсь дальше,
– подчеркнул генерал-майор.
Игорь Гордийчук получил повышение / Фото с фейсбука генерал-майора
Что нужно знать об Игоре ГордийчукеВо время АТО тогда полковник Гордийчук принимал непосредственное участие во многих операциях. Военный возглавлял отряд спецназначения при выполнении задач в тылу врага, командовал боями по взятию Савур-Могилы.
В течение 12 суток разведчики Гордийчука удерживали контроль над Савур-Могилой, отражая штурмы агрессора. Военный продолжал выполнять задачи, несмотря на ранения и контузии.
21 октября 2015 года Указом президента Гордийчуку присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая Звезда" – за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Кроме того, награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.
Игорь Гордийчук руководил лицеем Богуна с апреля 2016 года. В конце октября 2023 во время торжественного ритуала военный попрощался с боевым флагом учебного заведения и передал его новоназначенному начальнику.
Источник: Минобороны, Киевский военный лицей