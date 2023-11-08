О повышении Игорь Гордийчук сообщил 6 ноября. Герой Украины отметил, что встретился с Министром обороны, передает 24 Канал.

Раньше Герой Украины Игорь Гордийчук: все о новом генерал-майоре

Гордийчука назначили заместителем начальника Национального университета обороны

Игорь Гордийчук отметил, что имел возможность поговорить с Рустемом Умеровым наедине. Также опубликовал фотовстречи.

Перехожу на повышение заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского. Сообщил министру обороны о вызовах в сфере образования и о том, где нужно его внимание. Получил поддержку моего видения. Двигаюсь дальше,

– подчеркнул генерал-майор.

Игорь Гордийчук получил повышение / Фото с фейсбука генерал-майора