Лєна, Альона, Єлєна: чому цих імен немає в українській мові

Багато імен у нас запозичених з інших мов та пройшли певну трансформацію відповідно до звучання. Але в Україні ситуація цікавіша – наші форми часто вилучали в радянський час та замінювали російським варіантом.

Як видозмінилося грецьке ім'я "Єлені" та чи існують українські імена Лєна та Альона розповідає 24 Канал.

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Чому саме Олена

Український варіант жіночого імені, що походить від грецького імені "Єлєні" (Ἑλένη (Helénē)), що означає – світоч, смолоскип, звучить як Олена. До української мови воно потрапило через староцерковнослов'янське посередництво і трансформувалося.

Для східнослов'янських мов характерна заміна початково "є" на "о", так типовіше для вимови та артикуляції. Оскільки українська мова чітка та тверда наш варіант звучить як Олена, а пестливо:

Оленка,

Оленочка,

Оленонька,

Оленуся,

Леля,

Лена,

Ліна,

Ляля.

Але варіант Лена, ми говоримо не через "є".

Варіанти звучання "Єлєна", "Лєна" та "Альона" типові для російської мови. В російській традиції поява імені Альона, вочевидь відбулася під впливом простонародної вимови й традиції акання, що далі сприяло зміні правопису Олени на Альону. Згодом – Альона стало і самостійним іменем. Але помилково називати ім’я "Альона" народним українським, оскільки воно не має власне українських ознак.

Але в радянський час, особливо в 80-ті роки, такий варіант уже дозволяли записувати й воно перекочувало і в незалежну Україну.

Однак, частіше дотримувалися українського правопису – писали Олена в українському варіанті, Єлена – в російському. А вдома дівчинку називали як хотіли – хтось Лєночка, а хтось Альонка.

І досі дорослим Лєнам складно і незвично чути звертання – Олена, лише як офіційне, з приставкою по батькові.

Вважається, що саме від імені "Єлені" пішли імена Еліна, Евеліна, Ілона, Елін, Ялена, Ілена – їх можемо зустріти у різних слов'янських народів.

Популярність імені Олена падає. Хоча в Україні близько 1000000 носіїв цього імені – це майже 7 %. Найбільшою популярністю воно користувалося в період з 1961 року по 1986 рік. А в 1971 році названо найбільше дівчаток з іменем Олена.

Популярність імені Олена в областях / дані порталу @namely.com.ua

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