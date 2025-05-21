Які таємниці походження приховує ім'я Ліна: варіанти вас точно здивують
- Ім'я Ліна має кілька варіантів походження, включаючи давньогрецьке, грецьке, давньоримське, біблійне, арабське, данське та італійське.
- Ліна часто використовується як коротка версія для низки інших імен, таких як Аліна, Галина, Поліна, Кароліна, та інших, і популярне серед німців, росіян та греків.
- Розповідаємо, які версії цього імені не властиві для української мови.
Деякі імена мають кілька теорій походження. А чимало імен уже стали самостійними, хоча спочатку були короткою формою зовсім іншого імені.
Про походження та значення жіночого імені Ліна, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Румбарбар, рабарбар чи ревінь: як правильно називати улюблений смаколик весни
Яке походження імені Ліна
Якщо ви знайомитеся з власницею імені Ліна, це не означає, що це повна його форма. А варіанти повного імені можуть здивувати.
Але як окреме ім'я, воно має кілька версій походження і значення:
Давньогрецьке походження: походить від назви острова Лінос, та означає "сумна звістка".
Грецьке походження: від імені міста заснованого Ліном, міфологічним персонажем.
Грецьке походження: Ліна, у значенні походження – "еллінка".
Грецьке походження: переклад грецького слова "льон", грецькою – линум.
Давньоримська міфологічна версія: словом "Ліна" позначали звук солодкоголосих сирен.
Біблійна версія: Новий Завіт розповідає про римлянина, на ім’я Лін, однодумця святого Павла. А Ліна – його жіноча форма.
Арабська версія: ім'я Ліна означає "краса пальми", "красива, як пальма", а пальма там цінна рослина.
Данська версія: Ліна означає "чистота".
Італійська версія: означає "світло сонця".
Абревіатура: в радянський час походження імені пояснювали абревіатурою від "Ліги Націй" – ЛіНа. Саме з "поваги" цієї варіації називали дівчаток у той час.
Коротка версія імені: Ліна – це коротка, пестлива версія низки імен і їх чимало:
Аполлінарія, Анжеліна, Ангеліна, Аделіна, Аліна, Амалія, Віталіна, Василина, Галина, Евеліна, Еліна, Еліана, Євангеліна, Жаклін, Заліна, Кароліна, Капітоліна, Килина, Магдалина, Поліна, Павлина (Пауліна), Ніколіна, Русаліна, Ліана, Лідія, Лінда, Ліліана, Лінетта, Урсулина, Уляна.
Іменем Ліна, найчастіше, називають дівчаток німці, росіяни, греки.
Така ж ситуація з іменем Міла – чимало версій походження та повних варіантів.
Якщо ви уже з'ясували, що Ліна – це самостійне ім'я, то пестливо можна звернутися:
- Лінка,
- Лінуся,
- Лін,
- Ліночка,
- Ліні.
Але уникайте росіянізмів у звертанні – Лінуша, Лінчик, Ліха, – вони не властиві для української мови.
Власниці імені Ліна – творчі, емоційні, чуйні. Часто проявляють талант у мистецтві, дизайні, педагогіці або соціології.
"І все на світі можна пережити": дивіться відео
І чи не найвідомішою українкою-Ліною є поетеса Ліна Костенко. Її глибокі вірші поза часом – насолодіться ними.