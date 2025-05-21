О происхождении и значении женского имени Лина, рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение имени Лина

Если вы знакомитесь с владелицей имени Лина, это не значит, что это полная его форма. А варианты полного имени могут удивить.

Но как отдельное имя, оно имеет несколько версий происхождения и значения:

Древнегреческое происхождение: происходит от названия острова Линос, и означает "печальная весть".

Греческое происхождение: от имени города основанного Лином, мифологическим персонажем.

Греческое происхождение: Лина, в значении происхождения – "эллинка".

Греческое происхождение: перевод греческого слова "лен", на греческий – линум.

Древнеримская мифологическая версия: словом "Лина" обозначали звук сладкоголосых сирен.

Библейская версия: Новый Завет рассказывает о римлянине, по имени Лин, единомышленнике святого Павла. А Лина – его женская форма.

Арабская версия: имя Лина означает "красота пальмы", "красивая, как пальма", а пальма там ценное растение.

Датская версия: Лина означает "чистота".

Итальянская версия: означает "свет солнца".

Аббревиатура: в советское время происхождение имени объясняли аббревиатурой от "Лиги Наций" – ЛиНа. Именно из "уважения" этой вариации называли девочек в то время.

Короткая версия имени: Лина – это короткая, ласкательная версия ряда имен и их немало:

Аполлинария, Анжелина, Ангелина, Аделина, Алина, Амалия, Виталина, Василиса, Галина, Эвелина, Элина, Элиана, Евангелина, Жаклин, Залина, Каролина, Капитолина, Килина, Магдалина, Полина, Павлина (Паулина), Николина, Русалина, Лиана, Лидия, Линда, Лилиана, Линетта, Урсулина, Ульяна.

Именем Лина, чаще всего, называют девочек немцы, русские, греки.

Такая же ситуация с именем Мила – немало версий происхождения и полных вариантов.

Если вы уже выяснили, что Лина – это самостоятельное имя, то ласкательно можно обратиться:

Линка,

Линуся,

Лин,

Линочка,

Лини.

Но избегайте русизмов в обращении – Линуша, Линчик, Лиха, – они не свойственны для украинского языка.

Обладательницы имени Лина – творческие, эмоциональные, отзывчивые. Часто проявляют талант в искусстве, дизайне, педагогике или социологии.

"И все на свете можно пережить": смотрите видео

И едва ли не самой известной украинкой-Линой является поэтесса Лина Костенко. Ее глубокие стихи вне времени – насладитесь ими.