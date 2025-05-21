О происхождении и значении женского имени Лина, рассказывает 24 Канал.
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Каково происхождение имени Лина
Если вы знакомитесь с владелицей имени Лина, это не значит, что это полная его форма. А варианты полного имени могут удивить.
Но как отдельное имя, оно имеет несколько версий происхождения и значения:
Древнегреческое происхождение: происходит от названия острова Линос, и означает "печальная весть".
Греческое происхождение: от имени города основанного Лином, мифологическим персонажем.
Греческое происхождение: Лина, в значении происхождения – "эллинка".
Греческое происхождение: перевод греческого слова "лен", на греческий – линум.
Древнеримская мифологическая версия: словом "Лина" обозначали звук сладкоголосых сирен.
Библейская версия: Новый Завет рассказывает о римлянине, по имени Лин, единомышленнике святого Павла. А Лина – его женская форма.
Арабская версия: имя Лина означает "красота пальмы", "красивая, как пальма", а пальма там ценное растение.
Датская версия: Лина означает "чистота".
Итальянская версия: означает "свет солнца".
Аббревиатура: в советское время происхождение имени объясняли аббревиатурой от "Лиги Наций" – ЛиНа. Именно из "уважения" этой вариации называли девочек в то время.
Короткая версия имени: Лина – это короткая, ласкательная версия ряда имен и их немало:
Аполлинария, Анжелина, Ангелина, Аделина, Алина, Амалия, Виталина, Василиса, Галина, Эвелина, Элина, Элиана, Евангелина, Жаклин, Залина, Каролина, Капитолина, Килина, Магдалина, Полина, Павлина (Паулина), Николина, Русалина, Лиана, Лидия, Линда, Лилиана, Линетта, Урсулина, Ульяна.
Именем Лина, чаще всего, называют девочек немцы, русские, греки.
Такая же ситуация с именем Мила – немало версий происхождения и полных вариантов.
Если вы уже выяснили, что Лина – это самостоятельное имя, то ласкательно можно обратиться:
- Линка,
- Линуся,
- Лин,
- Линочка,
- Лини.
Но избегайте русизмов в обращении – Линуша, Линчик, Лиха, – они не свойственны для украинского языка.
Обладательницы имени Лина – творческие, эмоциональные, отзывчивые. Часто проявляют талант в искусстве, дизайне, педагогике или социологии.
"И все на свете можно пережить": смотрите видео
И едва ли не самой известной украинкой-Линой является поэтесса Лина Костенко. Ее глубокие стихи вне времени – насладитесь ими.